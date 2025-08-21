Verrücktes Szenario: Durch eine Inspektion bei einem Drittanbieter kommt es zu Verzögerungen beim US-Zulassungsprozess von Eylea in der höheren Dosierung bei Regeneron. Doch die Probleme scheinen nun schneller behoben zu werden als bis dato angenommen. Die Aktie von Regeneron legte daraufhin deutlich zu - und bescherte auch den Aktionären von Scholar Rock einen Kurssprung.Beim Drittanbieter handelt es sich um eine Fertigungsanlage von Catalent. Der Auftragsfertiger wurde allerdings im Dezember 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
