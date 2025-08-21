Prominenter Neuzugang bei der Allianz: Der DAX-Konzern holt den früheren DWS-Investmentchef Björn Jesch ins Top-Management der Investmenttochter Allianz Global Investors. Vor seiner Zeit bei der DWS verantwortete der Experte zentrale Investmentfunktionen bei Credit Suisse, Union Investment und der Deutschen Bank.Die Allianz baut ihr Fondsgeschäft personell weiter aus. Ab dem 1. September übernimmt Jesch die neu geschaffene Position des Chief Product Officer (CPO) bei Allianz Global Investors (Allianz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
