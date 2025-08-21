NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt halten sich am Donnerstag erst einmal weiter zurück. Nach den jüngsten Rekorden und vor wichtigen geldpolitischen Signalen zeigen die Anleger wenig Kaufbereitschaft.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent tiefer auf 44.727 Punkte. Seit Tagen kommt der Leitindex kaum von der Stelle. Den Nasdaq 100 sieht IG 0,4 Prozent im Minus bei 23.151 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex war am Dienstag heftig unter Druck geraten, hatte zur Wochenmitte seine zeitweise deutlichen Verluste aber eindämmen können.

An diesem Donnerstag beginnt das Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Spannend wird es wohl aber erst am Freitag mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, von der sich die Anleger Hinweise auf die weithin erwartete Zinssenkung im September erhoffen.

Powell dürfte diese Erwartungen nicht enttäuschen, meint Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Für 2025 würden wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte sei indes, "ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark". Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten.

Unternehmensseitig auffällig war Coty mit einem vorbörslichen Kurseinbruch um 20 Prozent. Damit droht den Aktien nach der jüngsten Konsolidierung erstmals seit November 2020 der Rutsch unter die Marke von 4 US-Dollar.

Der Kosmetikkonzern berichtete für das abgelaufene Quartal den deutlichsten Umsatzrückgang seit mehr als vier Jahren. Analysten hatten zwar mit einer negativen Entwicklung gerechnet, wurden aber von deren Ausmaß überrascht. Auch der für das laufende Quartal avisierte weitere Rückgang fiel heftiger als befürchtet aus. Zur Wochenmitte hatte schon der Branchenkollege Estee Lauder mit seiner Gewinnprognose enttäuscht.

Beim Einzelhändler Walmart mussten die Anteilseigner vor dem Handelsstart ein Kursminus von 3,2 Prozent verkraften. Nach der jüngsten Erholung animierten zunächst weder ein überraschend guter Quartalsumsatz noch eine Prognoseanhebung zu weiteren Aktienkäufen. Das jüngste Hoch von 104,72 Dollar ist aber in Sichtweite - nicht weit darüber grüßt schon die Rekordmarke von 105,30 Dollar, welche die Aktien im Februar aufgestellt hatten.

Für Boeing -Titel ging es vorbörslich um 1,5 Prozent bergauf. Der Flugzeugbauer nähert sich laut Insidern einem Großauftrag aus China über bis zu 500 Jets. Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit 2017 anhält./gl/jha/

