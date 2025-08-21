Der finnische Tankstellenbetreiber St1 wandelt eine ehemalige Shell-Tankstelle in Ylöjärvi bei Tampere in einen großen Ladepark um. Wieviele Ladestationen entstehen sollen, ist unklar, sie sollen aber eine Leistung von 400 kW haben. St1 und Shell sind seit Jahren Partner. Bereits 2010 hatte St1 die Tankstellen von Shell in Finnland und Schweden übernommen, 2015 folgten auch noch die Shell-Tankstellen in Norwegen. Aktuell betreibt St1 in den drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net