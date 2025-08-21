Seit diesem Monat wird die Photovoltaik-Anlage in den Alpen zur Unterstützung der Netzstabilität beitragen. Sie ist Teil des Pilotprojekts "PV4Balancing" des Netzbetreibers Swissgrid. Das alpine Photovoltaik-Kraftwerk von Axpo an der Muttsee-Staumauer beteiligt sich an dem Pilotprojekt "PV4Balancing" des Schweizer Netzbetreibers Swissgrid. Damit werde die Anlage mit 2,2 Megawatt Leistung künftig dazu beitragen, Schwankungen im Netz auszugleichen und die Netzstabilität zu gewährleisten, teilte der Betreiber Axpo am Donnerstag mit. Ziel des Pilotprojekts sei es, die Stromproduktion von Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland