Walmart wächst im zweiten Quartal dank E-Commerce und Werbung kräftig, doch Margendruck und Zölle belasten den Gewinn. Anleger nehmen Gewinne mit. Dow-Jones-Mitglied Walmart hat im zweiten Quartal erneut seine Stärke im globalen Einzelhandel unter Beweis gestellt. Mit 177,4 Milliarden Dollar Umsatz übertraf der Einzelhandelsriese die Markterwartungen deutlich, währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 5,6 Prozent. Doch die Euphorie wurde schnell gebremst: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
