

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.08.2025 / 17:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Karl Nachname(n): Richter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Bio-Gate AG

b) LEI

391200G5LKTIOTZOXP90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: Wandelschuldverschreibung in Bezug auf Aktien der Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10.000,00 EUR 110.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10.000,00 EUR 110.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





