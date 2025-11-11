Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG



11.11.2025

Unternehmen: Bio-Gate AG
ISIN: DE000BGAG981
Anlass der Studie: Research Report (Anno)
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 3,40 EUR

Von der Entwicklung zur Skalierung: Bio-Gate stärkt operative Basis für Wachstum Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Bio-Gate Umsatzerlöse von 7,05 Mio. € nach 7,25 Mio. € im Vorjahr. Der moderat rückläufige Umsatz ist maßgeblich durch zeitliche Verschiebungen von Auslieferungen verursacht, die bereits vorbereitete Aufträge erst im Jahr 2025 umsatzwirksam werden ließen. Ohne diese Effekte wäre der Umsatz nahezu stabil geblieben. Das EBITDA lag mit -1,30 Mio. € nahezu unverändert gegenüber -1,33 Mio. € im Vorjahr, was die Wirksamkeit der eingeleiteten operativen Verbesserungen dokumentiert. Dabei trug insbesondere die in den Vorjahren vollzogene Stärkung der eigenen Wertschöpfung und die Besetzung von Schlüsselpositionen zu einer effizienteren operativen Struktur bei. Im ersten Halbjahr 2025 setzte sich diese Entwicklung fort und die positiven Effekte der zuvor eingeleiteten Maßnahmen wurden deutlicher sichtbar. Der Umsatz lag mit 3,44 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,51 Mio. €, wobei auch hier stichtagsbedingte Effekte eine Rolle spielten. Gleichzeitig verbesserte sich das EBITDA auf -0,72 Mio. € nach -0,96 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Dies ist vor allem auf geringere Materialaufwendungen, eine höhere eigene Fertigungstiefe und eine optimierte Steuerung weiterer Kosten zurückzuführen. Dadurch ist erstmals erkennbar, dass die neu geschaffenen Kapazitäten und Strukturen eine überproportionale Ergebnisverbesserung ermöglichen, sobald Umsatzsteigerungen realisiert werden. Die Bilanz- und Finanzlage verdeutlichen die Übergangsphase, in der sich das Unternehmen befindet. Das Eigenkapital verringerte sich zum 30.06.2025 auf 0,92 Mio. € nach 1,79 Mio. € zum 31.12.2024, was maßgeblich dem fortgesetzten Verlust entspricht. Die im laufenden Jahr durchgeführten Kapitalmaßnahmen stärken die Finanzposition, sodass das Unternehmen trotz der Belastungen aus der Transformationsphase handlungsfähig bleibt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir einen Umsatzanstieg auf 7,40 Mio. € nach 7,05 Mio. € sowie eine Verbesserung des EBITDA auf -0,89 Mio. € nach -1,30 Mio. €. Die Grundlage dieser Prognose liegt im steigenden operativen Hebel, den Fortschritten in der Serienvorbereitung sowie der breiteren internationalen Marktdurchdringung. Für das Jahr 2026 prognostizieren wir ein Umsatzwachstum auf 8,00 Mio. € und ein ausgeglichenes EBITDA. €. Im Jahr 2027 erwarten wir mit 8,80 Mio. € Umsatz, einem EBITDA von 0,53 Mio. € den Übergang in eine positive Netto-Ergebniszone (0,18 Mio. €). Diese Perspektive reflektiert sowohl strukturelle Margenverbesserungen als auch die zunehmende Konvertierung technologischer Erfolge in wirtschaftliche Resultate. Zusammenfassend befindet sich Bio-Gate an einem Wendepunkt. Mit dem absehbaren Eintritt in eine Phase zunehmender Skalierung und Ergebnisverbesserung sehen wir das Unternehmen in einer Position, nachhaltig profitables Wachstum zu realisieren und seine Rolle als spezialisierter Anbieter antimikrobieller Gesundheitstechnologien weiter auszubauen. Aus Basis unseres DCF-Modells bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 3,40 € und vergeben aufgrund des deutlichen Upside-Potenzials das Rating Kaufen.



