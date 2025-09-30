EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Bio-Gate veröffentlicht Halbjahreszahlen und bestätigt den Ausblick für 2025



Veterinärgeschäft legt durch Marktausbau in Nordamerika stark zu Nürnberg/Bremen, 30. September 2025 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang verbucht, das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter am Verlust aber deutlich um über 0,2 Mio. Euro verbessert. Während es umsatzseitig zu stichtagsbedingten Verschiebungen kam, profitierte das Unternehmen von der höheren Fertigungstiefe infolge des im Vorjahr abgeschlossenen Ausbaus der Produktionskapazitäten sowie vom Abbau der Bevorratung. In der ersten Jahreshälfte 2025 verminderte sich der Umsatz leicht auf 3.435 TEUR (Vorjahr: 3.509 TEUR). Erlössteigerungen bei Medizintechnik, Veterinär, Industrie und Hygiene sowie bei den Messdienstleistungen stand ein Rückgang von fast 16 Prozent im Bereich Derma-Kosmetik und Wundpflege wegen marktbedingten Anpassungen bei einem Kunden gegenüber. Das EBITDA verbesserte sich wegen geringerer Materialkosten und einer höheren Fertigungstiefe auf -723 TEUR (Vorjahr: -957 TEUR). Das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter am Verlust lag bei -836 TEUR (Vorjahr: -1.080 TEUR). In der Medizintechnik arbeitet Bio-Gate im Rahmen eines wichtigen Projekts mit B. Braun/Aesculap an Revisions-Implantaten für Hüften. Eine Studie mit über 200 Patienten läuft und soll voraussichtlich 2027 mit dem Ziel enden, die Serienbeschichtung nach Zulassung rasch zu starten. Der Bereichsumsatz inklusive der Veterinär-Beschichtungen erreichte im ersten Halbjahr 397 TEUR (Vorjahr: 391 TEUR). Das Veterinärgeschäft profitierte von Kooperationen mit führenden europäischen Handelsketten und Online-Vertrieben. Zudem verstärkte ein langjähriger Partner in der ersten Jahreshälfte 2025 die Präsenz in Nordamerika. Die Erlöse stiegen hier um über 14 Prozent auf 948 TEUR (Vorjahr: 829 TEUR). Bei Derma-Kosmetik und Wundpflege veredelt Bio-Gate insbesondere medizinische Pflegeprodukte - darunter CBD-Produkte für Apotheken - und adressiert den Consumer-Healthcare-Markt. Die Internationalisierungsstrategie reicht über Europa hinaus: In Nord- und Mittelamerika sind medizinische Hautpflegeprodukte über Partner erhältlich. Der Umsatz erreichte 1.661 TEUR (Vorjahr: 1.972 TEUR). Bei Industrie und Hygiene bietet das Unternehmen kundenorientierte Lösungen, macht Kunststoffe mittels eingearbeitetem Mikrosilber antimikrobiell und nutzt die IMC-Plattform-Technologie zur Oberflächenmodifikation - etwa für medizintechnische Beschichtungen. Der Umsatz stieg auf 112 TEUR (Vorjahr: 87 TEUR). Über die QualityLabs BT GmbH betreibt Bio-Gate ein akkreditiertes mikrobiologisches Testlabor für antimikrobielle und antivirale Prüfungen. Durch erweiterte Kapazitäten und Umstrukturierungen wurden zusätzliche Aufträge generiert und der Umsatz erhöhte sich um 37 Prozent auf 317 TEUR (Vorjahr: 231 TEUR). Für 2025 erwartet das Management - gestützt auf die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in Produktion und Labore zur Steigerung der Wertschöpfung - einen deutlichen Umsatzanstieg sowie ein verbessertes EBITDA und Konzernergebnis, vorausgesetzt, es kommt zu keinen größeren Verzögerungen in den Entwicklungsprojekten und die Vermarktungspläne werden erfüllt. Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist auf der Homepage der Bio-Gate AG www.bio-gate.de verfügbar. Kontakt: Investor Relations Bio-Gate AG / Gerd Rückel Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Investor-Relations@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-444 Mobil +49 (0)152 34221966 Presse Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Presse@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-222 Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.



