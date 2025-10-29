EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung
Nürnberg, 29. Oktober 2025 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) wird das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre erhöhen. Die neuen Aktien werden vollständig von drei Investoren gezeichnet. Der Mittelerlös soll ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums dienen.
Der Vorstand der Bio-Gate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.079.750,00 Euro um 113.941,00 Euro auf 10.193.691,00 Euro durch Ausgabe von 113.941 neuen Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht für Altaktionäre ist ausgeschlossen worden. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 1,00 Euro je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.
Kontakt:
Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
www.bio-gate.de
Gerd Rückel
rikutis consulting
gr-rikutis@online.de
presse@bio-gate.de
Tel +49 (0) 6172 807309
Mobil +49 (0)152 34221966
Ende der Insiderinformation
29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 911 / 47 75 23 - 100
|Fax:
|+49 (0) 911 / 47 75 23 - 101
|E-Mail:
|marc.lloret-grau@bio-gate.de
|Internet:
|www.bio-gate.de
|ISIN:
|DE000BGAG981
|WKN:
|BGAG98
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220728
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220728 29.10.2025 CET/CEST