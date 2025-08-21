Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Medienmitteilung
Mobimo schliesst Übernahme der EMWE Holding AG ab
Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Sinne einer Quasifusion zu 51% in Aktien der Mobimo Holding AG. Dafür wurden 188 222 neue Aktien der Mobimo Holding AG (ca. 2,5% des bisherigen Aktienkapitals) aus dem genehmigten Kapitalband geschaffen. Die Verkäufer haben sich zu einer 5-jährigen Haltedauer für die erhaltenen Aktien verpflichtet.
2187268 21.08.2025 CET/CEST