ATOSS Software ISIN: DE0005104400 hatten wir längere Zeit nicht mehr auf dem Schirm, nach dem Kurs-Debakel wollen wir uns mal wieder dem Wert beschäftigen. Im zweiten Quartal verzeichnete der Anbieter von digitalen Lösungen für Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz erneut Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis und hat damit die positive Entwicklung des ersten Quartals fortgesetzt. "Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.