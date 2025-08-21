Verb Technology Company, Inc. (Nasdaq: VERB) (wird in Ton Strategy Company umbenannt) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es über Treasury-Vermögenswerte in Höhe von über 780 Millionen US-Dollar verfügt, darunter 713 Millionen US-Dollar1 in Toncoin (TON), der nativen Kryptowährung der Blockchain "The Open Network" (TON), sowie 67 Millionen US-Dollar in bar. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung der zuvor angekündigten TON-Treasury-Strategie des Unternehmens.

Die heutige Meldung folgt auf den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 558 Millionen US-Dollar am 8. August, an der sich mehr als 110 institutionelle und Krypto-Investoren beteiligt haben. Der Großteil des Erlöses aus der Privatplatzierung wurde vom Unternehmen zum Erwerb von TON als primäre Treasury-Reserve verwendet.

"Dass wir nur wenige Tage nach unserer Privatplatzierung die Marke von 780 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten überschritten haben, spiegelt die Überzeugung wider, die hinter $TON steht", sagte Manuel Stotz, Executive Chairman des Unternehmens. "Hier geht es um mehr als nur den Aufbau einer Bilanz; es geht darum, einen Beitrag zur Sicherheit der TON-Blockchain zu leisten wo Teilnehmer etwas aufbauen, Transaktionen durchführen und direkt von den zugrunde liegenden Finanzprotokollen profitieren können."

Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, mehr als 5 des zirkulierenden Angebots von $TON zu akquirieren und das Unternehmen als bedeutenden Akteur bei der Aufrechterhaltung und Sicherung der Netzwerkinfrastruktur zu etablieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den pro Aktie gehaltenen Anteil an $TON durch Reinvestition von Cashflows, Staking-Prämien und disziplinierte Kapitalmarktaktivitäten stetig zu erhöhen.

"Als erste und größte börsennotierte Treasury-Reserve von $TON hält VERB nicht nur $TON in seiner Bilanz, sondern trägt auch zur Stärkung der wirtschaftlichen Grundlage des Netzwerks selbst bei", so Stotz.

$TON ist der erste Krypto-Asset, der in großem Umfang in eine globale soziale Plattform integriert wurde. Anfang dieses Jahres gaben Telegram, der zweitgrößte Messenger der Welt, und die TON Foundation bekannt, dass TON die exklusive Blockchain für das Mini-App-Ökosystem von Telegram werden wird. Innerhalb von Telegram unterstützt TON Wallets, Zahlungen und viele andere Anwendungen und bietet den Nutzern von Telegram sofortigen Zugriff auf alltägliche Anwendungen. Weltweit hat Telegram nach eigenen Angaben über eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat.

Über VERB

Verb Technology Company, Inc (wird in Ton Strategy Company umbenannt) konzentriert sich auf die Akkumulation von TON für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese aus Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen oder durch Staking-Prämien erworben wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, nachhaltige Staking-Prämien zu generieren, um sein Engagement in $TON auf cashflow-positive Weise zu initiieren, zu verwalten und auszubauen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin Geschäftsbereiche, in denen es seine langjährige Erfahrung im Bereich Social Commerce und Videomarketing nutzt. Dazu gehören MARKET.live, eine Livestream-Social-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und das kürzlich übernommene Unternehmen LyveCom, ein innovativer Anbieter von KI-Social-Commerce-Technologie, der Marken und Händlern ein echtes Omnichannel-Livestream-Einkaufserlebnis auf ihren eigenen Websites, Apps und sozialen Plattformen ermöglicht

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zur Umsetzung der TON-Treasury-Strategie des Unternehmens, zur erwarteten Umfirmierung des Unternehmens, zur zukünftigen Geschäftsstrategie des Unternehmens und zu anderen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, und die gemeldeten Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Leistung angesehen werden. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse beeinflussen können, sind unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit TONcoin und der Digital Asset-Branche; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen und die damit beabsichtigten Vorteile zu erzielen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal, die bei der SEC eingereicht wurden, sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Berechnet am 20. August 2025, 21:00 Uhr EST, unter Verwendung des CoinMarketCap-Preises für $TON von 3,28 $.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250821889369/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Randall Woods

randall@sbscomms.com