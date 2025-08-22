EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Anleihe

The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe



22.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe



Düsseldorf, 22. August 2025. Die The Platform Group AG ("TPG", ISIN: DE000A2QEFA1 ) befindet sich derzeit in vertieften Gespräche zur Übernahme von drei Gesellschaften, welche Plattformen im Pharmabereich betreiben. Seit dem Jahr 2021 ist TPG durch die Beteiligung ApoNow bereits im Pharmabereich aktiv und plant, diesen Bereich künftig deutlich auszubauen. Entsprechende Absichtserklärungen wurden im August 2025 unterzeichnet. Die zu erwerbenden Gesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland, Österreich sowie Tschechien. Ein Abschluss entsprechender Kaufverträge wird im September 2025 angestrebt. Im Falle eines Abschlusses würde sich die Umsatz- und Ertragslage der TPG signifikant verändern: Die Übernahme der drei Gesellschaften würde - nach einem Closing - zu einem erwarteten zusätzlichen jährlichen Umsatzvolumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag führen, dies bei einer EBITDA-Marge von 4-6 %. Der Kaufpreis wird im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Zur Umsetzung der o.g. Transaktionen und Finanzierung dieser wird TPG eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834 ) prüfen.



Kontakt:

Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

