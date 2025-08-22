EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Anleihe
The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe
Zur Umsetzung der o.g. Transaktionen und Finanzierung dieser wird TPG eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834) prüfen.
Investor Relations
Ende der Insiderinformation
22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group AG
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
|WKN:
|A2QEFA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2187314
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2187314 22.08.2025 CET/CEST