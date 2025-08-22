Nach dem bereits enttäuschenden ersten Quartal und der Warnung für das zweite Quartal im Juli hat Südzucker nun die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 gesenkt: Erwartet werden geringere Erlöse und ein deutlich schwächeres operatives Ergebnis. Belastend wirken niedrige Zucker- und Ethanolpreise, steigende Kosten sowie zunehmender Preisdruck. Geopolitische Unsicherheiten verschärfen die Lage. Die Aktie rutschte am Donnerstagabend deutlich ins Minus. Nun ist das Mehrjahrestief in Gefahr.Erwartet wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
