Der DAX ist am Donnerstag im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in den USA auf der Stelle getreten. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 24.293,34 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte verhalten ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.273 Zähler.Terminseitig ist es relativ ruhig. Alle Augen sind auf die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Notenbankentreffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
