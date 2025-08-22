Der Impfstoff-Hersteller Bavarian Nordic kann auf ein wachstumsstarkes erstes Halbjahr zurückblicken. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen durch einen Sondereffekt im dritten Quartal deutlich höhere Margen. Neben der starken operativen Entwicklung blicken Anleger weiterhin auf den anhaltenden Übernahmeprozess.Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: In den ersten sechs Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz um ein Drittel auf knapp drei Milliarden Dänische Kronen (402 Millionen Euro). Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
