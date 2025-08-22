Der US-Technologiekonzern Nvidia hat Zulieferer wie Samsung, Amkor und Foxconn aufgefordert, die Produktion im Zusammenhang mit den H20-Chips für China auszusetzen. Hintergrund sind Pekings Sicherheitsbedenken und eine laufende Prüfung. Nvidia hofft auf eine baldige Klärung. Erst vor Kurzem hatte Nvidia von der US-Regierung die Genehmigung erhalten, die Chips wieder liefern zu dürfen. China hatte daraufhin allerdings Unternehmen angewiesen, auf den Einsatz von Nvidias H20-Chips zu verzichten.Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
