WKN: A11QLP | ISIN: DE000A11QLP3
München
22.08.25 | 08:04
7,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BENO HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BENO HOLDING AG 5-Tage-Chart
PTA-News: Beno Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandshalter BENO Holding AG meldet testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

DJ PTA-News: Beno Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandshalter BENO Holding AG meldet testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beno Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandshalter BENO Holding AG meldet testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

München, den 22.08.2025 (pta000/22.08.2025/09:25 UTC+2)

BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf betriebsnotwendige Immobilien, kann die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 gemeldeten Geschäftszahlen bestätigen. Der Konzernumsatz betrug 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 9 Mio. EUR). Das Konzernjahresergebnis (EAT) betrug zum Stichtag 4,1 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR).

Der Wert des Immobilienbestands der BENO Holding AG erhöhte sich im Berichtsjahr um 5 % auf 88,3 Mio. EUR (Vorjahr: 84,0 Mio. EUR). Diese Zunahme ist auf gestiegene Bodenrichtwerte sowie den Abschluss von größeren Modernisierungsprojekten zurückzuführen. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Stichtag auf 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR).

Das Eigenkapital des Unternehmens verzeichnete einen Anstieg um 15,4 % auf rund 30 Mio. EUR (Vorjahr: 26 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote stieg ebenfalls auf 31 % (Vorjahr: 27 %).

Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, kommentiert: "Unsere Fokussierung auf verkehrstechnisch gut gelegene, flexibel nutzbare Bestandsimmobilien sowie deren effiziente Bewirtschaftung über digitale Werkzeuge bietet eine belastbare Antwort auf viele der Herausforderungen unserer Zeit - wirtschaftlich wie ökologisch - und hat sich in dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld des Jahrs 2024 erneut als tragfähig erwiesen."

Der vollständige Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht zum 31.12.2024 stehen auf der Webseite der BENO Holding AG zum Download bereit.

Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter.

Durch diese Kombination kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) schafft die Voraussetzungen für ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment - für alle Stakeholder. Als Pionier in der Entwicklung und Implementierung digitaler Zwillinge, geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. Durch die enge Zusammenarbeit mit Technologiepartnern in der neuen Disziplin "Digitaler Zwilling" treibt BENO aktiv die Forschung und das Experimentieren mit innovativen Lösungen voran. Die Assets under Management (AUM) umfassen aktuell zwölf deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtmietfläche von etwa 158.000 m(2). Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich dabei auf rund 88 Mio. Euro.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Beno Holding AG 
           Brienner Str. 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Florian Renner 
Tel.:         +49 89 20 500 555 
E-Mail:        info@beno-gruppe.de 
Website:       www.beno-gruppe.de 
ISIN(s):       DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XT2 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755847500247 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 03:25 ET (07:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
