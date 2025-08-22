Südzucker (SZU) hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (endet 28. Februar) gesenkt und erwartet nun in der Mitte der Spanne Umsätze von EUR 8,5 Mrd., ein EBITDA von EUR 520 Mio. sowie ein operatives Ergebnis von EUR 150 Mio. Diese Anpassung bestätigt unsere vorsichtige Einschätzung, da das schwache Marktumfeld - insbesondere niedrige Zuckerpreise - weiterhin auf die Performance drückt und im laufenden Geschäftsjahr keine wesentliche Verbesserung zu erwarten ist. Im Segment Zucker belasten schwache Weltmarktpreise und ein schwächer als erwarteter EU-Markt. CropEnergies leidet unter niedrigen Ethanolpreisen und technischen Problemen, während Special Products mit höheren Materialkosten und Preisdruck konfrontiert ist. Wir passen unsere Schätzungen an die Mitte der FY26-Guidance an, rechnen jedoch ab FY27 mit einer Erholung, getragen von steigenden EU-Zuckerpreisen und einer fortschreitenden Marktkonsolidierung. Unser Kursziel bleibt unverändert bei EUR 9,50. Angesichts des jüngsten Kursrückgangs, der das schwache Marktumfeld bereits widerspiegelt, heben wir unsere Empfehlung auf Halten an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
© 2025 AlsterResearch