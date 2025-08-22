Masdar wurde von S&P Global Ratings mit einem Kreditrating von "AA-" und einem stabilen Ausblick bewertet, was seine Position als weltweit führender Anbieter sauberer Energien weiter stärkt.

Diese neue Bewertung spiegelt Masdars diversifizierte globale Position, die starken Wachstumsaussichten und die disziplinierte Finanzpolitik wider, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen zur Finanzierung neuer Projekte.

Mit den besten Bonitätsbewertungen von Moody's (A1), Fitch (AA-) und S&P (AA-) gilt Masdar weiterhin als eines der finanziell stabilsten Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien weltweit. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine verantwortungsvolle Expansion fortzusetzen und in wichtigen internationalen Märkten einen inklusiven Fortschritt zu erzielen.

Die Bewertung wird auch durch die starke Unterstützung der drei Aktionäre des Unternehmens Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company und Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) sowie durch die Regierung von Abu Dhabi untermauert.

