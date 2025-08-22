© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich BaumgartenNovavax steht unter massivem Druck: Ein Analysten-Downgrade, neue Milliarden-Schulden und Zweifel an der Impfstoff-Zukunft haben die Aktie zweistellig abstürzen lassen. Anleger fürchten weitere Verluste.Die Aktie von Novavax ist unter Druck geraten, nachdem die Bank of America (BofA) ihr Rating von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 9 auf 7 US-Dollar gesenkt hat. Zwar habe das Unternehmen Kosten gesenkt und seine Bilanz gestärkt, doch sehen die Analysten erhebliche Unsicherheiten bei den langfristigen Wachstumsaussichten. BofA warnte, dass die Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid nachlassen dürfte. Zwar ist er für die Variante JN.1 zugelassen, doch …Den vollständigen Artikel lesen ...
