Südzucker hat seinen Ausblick für das bis Ende Februar 2026 laufende Geschäftsjahr wegen niedriger Preise für Zucker und Ethanol deutlich gesenkt. Erwartet werden nun nur noch 8,3 bis 8,7 Mrd. € Umsatz und ein operatives Ergebnis von 100 bis 200 Mio. €, nach bislang 8,7 bis 9,2 Mrd. € Umsatz und 150 bis 300 Mio. € Ergebnis. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 9,7 Mrd. € Umsatz und 350 Mio. € operativen Gewinn erzielt. Belastet wird auch das Spezialitätengeschäft durch gestiegene Materialkosten und Preisdruck, während die Tochter Cropenergies unter schwachen Ethanolpreisen und technischen Problemen leidet.An der Börse rutschte die im SDax notierte Aktie nach einem anfänglichen Plus heute ins Minus und verlor zuletzt rund 1,3 % auf gut 10 €. Mit dem Tagestief von 9,98 € wurde ein neues Zweiwochentief markiert, die wichtige Chartunterstützung bei rund 10 € gerät zunehmend unter Druck. Analysten reagierten mit Zurückhaltung: Deutsche Bank Research senkte das Kursziel auf 11 € bei neutralem Votum, MWB Research hob nach der jüngsten Korrektur von "Sell" auf "Hold" an. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nun 3,6 % im Minus, belastet vor allem durch eine bereits im Juli ausgesprochene Gewinnwarnung für das zweite Quartal. Die Halbjahreszahlen sollen am 9. Oktober vorgelegt werden.Oliver Kantimm, Redaktion