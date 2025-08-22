Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors hat Björn Jesch verpflichtet und zum Chief Product Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Fondstochter des Versicherungsriesen mitgeteilt. Jesch werde demnach den neu geschaffenen Bereich Product Solutions & Marketing leiten und für die "optimale Abstimmung der Marktpositionierung und des Produktangebots von Allianz GI auf die Kundenbedürfnisse verantwortlich sein", wie es der Asset Manager formuliere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
