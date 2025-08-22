ROUNDUP: Niedrige Preise durchkreuzen Südzucker-Ziele - Aktie gibt nach

MANNHEIM - Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten Südzucker stärker als gedacht. Das Management strich deshalb seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Februar 2026 zusammen. "Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen", teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Walmart über Trump-Zölle: Unsere Kosten steigen jede Woche

BENTONVILLE - Die Importzölle von US-Präsident Donald Trump machen dem Supermarkt-Riesen Walmart immer mehr zu schaffen. Beim Auffüllen der Lagerbestände erhöhten sich die Kosten für Walmart "jede Woche", sagte Konzernchef Doug McMillon in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen. Er rechne damit, dass es auch im laufenden Vierteljahr und dem Schlussquartal des Jahres so weitergehen werde. Im vergangenen Quartal seien die Preise bei Walmart in den USA im Schnitt ein Prozent höher als vor einem Jahr gewesen, teilte der Konzern mit.

Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

PARIS - Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen. Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.



Weitere Meldungen



-DHL schränkt Paketversand in die USA ein

-Attacke auf Pipeline Druschba stoppt Ölfluss nach Ungarn -USA prüfen 55 Millionen Visa-Inhaber - Social Media im Fokus -Klappt's diesmal? Riesen-Rakete Starship vor zehntem Test -Adidas bittet Indigene in Mexiko öffentlich um Verzeihung -Studie spricht Diesel-Alternative positive Klimabilanz ab -ROUNDUP: Land und Stadt wollen mit Intel über Fläche verhandeln -Umfrage: Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike

-ROUNDUP/Verbraucherzentralen: Ärger über Parkplatzfirmen wächst -Google: KI-Anfrage braucht Strom wie neun Sekunden Fernsehen -Uber-Angebot für Frauen: Etwa doppelte Wartezeit

-Kein Einfallstor für Hacker - E-Mail-Checker soll helfen -Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet

-Condor will im Streit mit Lufthansa nicht aufgeben°



