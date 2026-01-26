DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft eG (im Folgenden "SZVG" oder "Meldepflichtige"), nimmt Bezug auf ihre Stimmrechtsmitteilung gemäß ---- 33, 34 WpHG vom 9. Januar 2026. In dieser Mitteilung haben sie uns darüber informiert, dass der von der SZVG gehaltene bzw. ihr zugerechnete Stimmrechtsanteil an der Südzucker AG am 8. Januar 2026 die Schwelle von 75 % überschritten hat, wobei ein Stimmrechtsanteil in Höhe von rund 64,76 % (132.225.934 Stimmrechte) von der SZVG direkt gehalten wurde und ein weiterer Stimmrechtsanteil in Höhe von ca. 10,25 % (20.918.919 Stimmrechte) von der Zucker lnvest GmbH, Wien, Österreich, ("Zucker lnvest") direkt gehalten und der SZVG gemäß -- 34 WpHG zugerechnet wurde. Vor diesem Hintergrund teilt die SZVG uns hiermit gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (a) Der Erwerb der Stimmrechte an der Südzucker AG dient der Umsetzung strategischer Ziele. (b) Die Meldepflichtige beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zucker lnvest in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte erwirbt oder auf sonstige Weise erlangt, die der Meldepflichtigen zugerechnet werden. (c) Die Meldepflichtige strebt derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Südzucker AG an, die über das bereits bestehende Maß an Einflussnahmemöglichkeiten im Rahmen des rechtlich Zulässigen hinausgeht. (d) Die Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Südzucker AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die Meldepflichtige hat für den Erwerb ausschließlich Eigenmittel verwendet.

