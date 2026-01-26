Anzeige
Mehr »
Montag, 26.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
Xetra
26.01.26 | 13:28
9,555 Euro
-0,05 % -0,005
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,5459,56513:57
9,5459,56013:58
Dow Jones News
26.01.2026 12:39 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Mannheim (pta000/26.01.2026/12:04 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft eG (im Folgenden "SZVG" oder "Meldepflichtige"), nimmt Bezug auf ihre Stimmrechtsmitteilung gemäß ---- 33, 34 WpHG vom 9. Januar 2026. In dieser Mitteilung haben sie uns darüber informiert, dass der von der SZVG gehaltene bzw. ihr zugerechnete Stimmrechtsanteil an der Südzucker AG am 8. Januar 2026 die Schwelle von 75 % überschritten hat, wobei ein Stimmrechtsanteil in Höhe von rund 64,76 % (132.225.934 Stimmrechte) von der SZVG direkt gehalten wurde und ein weiterer Stimmrechtsanteil in Höhe von ca. 10,25 % (20.918.919 Stimmrechte) von der Zucker lnvest GmbH, Wien, Österreich, ("Zucker lnvest") direkt gehalten und der SZVG gemäß -- 34 WpHG zugerechnet wurde. Vor diesem Hintergrund teilt die SZVG uns hiermit gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (a) Der Erwerb der Stimmrechte an der Südzucker AG dient der Umsetzung strategischer Ziele. (b) Die Meldepflichtige beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zucker lnvest in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte erwirbt oder auf sonstige Weise erlangt, die der Meldepflichtigen zugerechnet werden. (c) Die Meldepflichtige strebt derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Südzucker AG an, die über das bereits bestehende Maß an Einflussnahmemöglichkeiten im Rahmen des rechtlich Zulässigen hinausgeht. (d) Die Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Südzucker AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die Meldepflichtige hat für den Erwerb ausschließlich Eigenmittel verwendet.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in 
           Hannover, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769425440475 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.