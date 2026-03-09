DJ PTA-AFR: Südzucker AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Mannheim (pta000/09.03.2026/13:54 UTC+1) - Südzucker AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025/26 Berichtszeitraum: 01.03.2025 - 28.02.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025/26 Berichtszeitraum: 01.03.2025 - 28.02.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026/27 Berichtszeitraum: 01.03.2026 - 31.08.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Aussender: Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Deutschland Ansprechpartner: Andreas Rothe Tel.: +49 621 - 421-240 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Website: www.suedzuckergroup.com ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX (Regulierter Markt); Freiverkehr in Hannover
