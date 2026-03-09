Anzeige
Mehr »
Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
Xetra
09.03.26 | 14:50
10,170 Euro
+1,85 % +0,185
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,15010,18015:13
10,16010,18015:12
Dow Jones News
09.03.2026 14:27 Uhr
175 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: Südzucker AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Südzucker AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Südzucker AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Mannheim (pta000/09.03.2026/13:54 UTC+1) - Südzucker AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025/26 Berichtszeitraum: 01.03.2025 - 28.02.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Bericht: Konzernabschluss 2025/26 Berichtszeitraum: 01.03.2025 - 28.02.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026/27 Berichtszeitraum: 01.03.2026 - 31.08.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
           (Regulierter Markt); Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773060840801 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.