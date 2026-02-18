Südzucker (SZU) hat bekannt gegeben, dass die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 ausgesetzt wird, nachdem im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,20 EUR pro Aktie gezahlt wurde. Dies erfolgt im Zusammenhang mit außergewöhnlichen, nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf Sachanlagen, insbesondere im Zuckersegment. Obwohl diese Abschreibungen das berichtete EBIT belasten werden, bleibt die operative Leistung und die Cash-Generierung hiervon unberührt, was die Auswirkungen weitgehend wertneutral macht. Der Zuckermarkt bleibt herausfordernd, da ein globales Überangebot und starke Ernten Druck auf Preise und Margen ausüben. Kostensenkungsinitiativen sowie Aufräumarbeiten in den Beständen und der Bilanz, zusammen mit der Aussetzung der Dividende, versetzen SZU in eine günstige Position, um durch den Abwärtstrend zu navigieren. Ausblickend könnten Flächenreduzierungen und die steigende Nachfrage nach Bioethanol im Rahmen von Initiativen wie RED III sowohl die Zuckerpreise als auch die Rentabilität im Segment CropEnergies unterstützen. Wir bestätigen unsere HOLD-Einstufung mit einem Kursziel von 9,00 EUR und warten auf klarere Anzeichen einer zyklischen Erholung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





© 2026 mwb research