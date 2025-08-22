The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2025
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2025
ISIN Name
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V.
DE000A1K0375 artnet AG
LU2358378979 learnd SE
DE000A2YN702 UMT United Mobility Technology AG
