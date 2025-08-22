© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung PhotoStarker Euro, schwache Gewinne? Das Bild zeichnet sich nicht überall gleich ab. Die Schweizer Großbank UBS erwartet aber in der Eurozone Gewinnrückgänge im laufenden Quartal.UBS Global Wealth Management prognostiziert für dieses Jahr einen Rückgang des Gewinnwachstums der Unternehmen in der Eurozone um 3 Prozent, da schwache Ergebnisse im zweiten Quartal und Währungsbelastungen die Gewinne belasten könnten. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] UBS, die zuvor für 2025 ein stagnierendes Wachstum prognostiziert hatte, erwartet erst eine Erholung der Gewinne mit einem Wachstum von 5 Prozent im Jahr 2026 und einer schnelleren Beschleunigung im Jahr 2027. Der steile Anstieg des Euro im Jahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
