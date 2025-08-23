Die Aktie des US-Goldbergbauunternehmens Newmont Mining strebt weiter nach oben. In der abgelaufenen Woche verzeichnete der Kurs ein Plus von +2,08% und markierte ein neues 3-Jahres-Hoch bei 71,10 US$. Seit Jahresbeginn liegt der Gold-Titel inzwischen mit fast +90% im Plus. Kommt es nun sogar zur Kursverdopplung? Powell lässt die Gold-Bullen los Um es vorwegzunehmen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Aktie schon bald die +100% vollmachen wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
