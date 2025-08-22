Zölle, Schulden, Inflation - Goldwerte bekommen Rückenwind

Anzeige / Werbung

Im zweiten Quartal zeigen die Goldunternehmen eine bemerkenswerte Dynamik. Der gestiegene Goldpreis sorgte bei vielen Produzenten für höhere Verkaufserlöse. Gleichzeitig blieben die Kosten unter Kontrolle - vor allem der niedrigere Ölpreis spielte eine Rolle. In den Fokus rücken dabei Newmont, Tesoro Gold und Freegold.

US-Schuldenlawine rollt weiter

Die Verschuldung der Vereinigten Staaten setzt neue Maßstäbe. Trotz neuer Steuergesetze bleibt die Konsolidierung aus. Der Schuldenstand kratzt an der Marke von 36 Billionen US-Dollar. Analysten nennen bereits 40 Billionen als nächstes Ziel. Zum Vergleich: Deutschland kommt auf rund 2,7 Billionen Euro. Während die Bundesrepublik eine Schuldenquote von rund 62,5 Prozent des BIP aufweist, liegen die USA weit jenseits der 100-Prozent-Marke. Damit steht fest: Die fiskalische Lage in den USA bleibt angespannt.

Zölle heizen die Preise an

Ein zweiter Belastungsfaktor wirkt über die Handelspolitik. Die jüngsten Zollvereinbarungen mit Japan und der EU setzen einen 15-Prozent-Zoll als neuen Standard. Das belastet Unternehmensgewinne und treibt die Inflation. Eine Einigung mit China, dem wichtigsten Handelspartner, steht weiter aus. In diesem Umfeld bleiben Rohstoffe wie Gold gefragt. Die Bank of America und Goldman Sachs sehen den Goldpreis bis 2026 bei 4.000 US-Dollar je Unze. Die Bewertungen an den Aktienmärkten sind gleichzeitig hoch - Risiken nehmen zu.

Goldminen setzen Preisvorteile um

Viele Goldproduzenten konnten ihre Unzen im zweiten Quartal für mehr als 3.300 US-Dollar verkaufen. Ein starker Preis - unterstützt von anhaltenden Käufen durch Notenbanken weltweit. Diese reduzieren gezielt ihre Dollar-Reserven und bauen ihre Goldbestände aus. Die daraus resultierende Nachfrage stabilisiert das Umfeld für Goldminen.

Newmont: Rückkaufprogramm und sinkende Kosten

Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) bleibt mit rund 61 Milliarden Euro Börsenwert die Nummer eins unter den Goldproduzenten. Das Unternehmen hat auf die steigenden Kosten im Jahr 2024 reagiert. Nicht zum Kerngeschäft gehörende Minen wurden verkauft. Der daraus resultierende Erlös fließt nun in ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar. Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen legte die Aktie zu. Die Produktionskosten pro Unze lagen mit 1.593 US-Dollar unter den Erwartungen - ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorquartal, das mit den höchsten Kosten seit neun Jahren Schlagzeilen machte. Die Aktie (ISIN: US6516391066) profitiert nun von einem effizienteren Kostenprofil und der Rückführung von Kapital an die Anteilseigner.

Tesoro Gold: Großes Areal, neuer Fund

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt mit El Zorro ein aussichtsreiches Goldprojekt in Chile. Die Ressourcenbasis liegt aktuell bei 1,5 Millionen Unzen Gold. Das Gebiet umfasst 570 Quadratkilometer - und damit ausreichend Fläche für die Entwicklung eines eigenen Gold-Distrikts. Jüngst wurde mit "La Brea" eine neue Goldzone entdeckt. Ein Schwergewicht ist bereits an Bord: Der südafrikanische Produzent Gold Fields hält rund 17 Prozent an Tesoro (ISIN: AU0000077208) und betreibt nur 120 Kilometer entfernt die Salares Norte-Mine. Die Nähe eröffnet potenzielle Synergien. Die Lage spricht ebenfalls für das Projekt - El Zorro befindet sich in einer etablierten Abbauregion mit guter Infrastruktur. Analystenhäuser wie Morgans und Blue Ocean Equities haben in ihren Studien Kursziele von 0,11 bzw. 0,15 AUD für die Aktie ausgegeben.

Freegold: Ressourcen-Update sorgt für Kursplus

Freegold Ventures (ISIN: CA3564552048) ist an deutschen Börsen noch wenig präsent. Dabei erreicht das kanadische Unternehmen inzwischen eine Marktkapitalisierung von rund 480 Millionen Euro. Mit der Veröffentlichung der neuen Ressourcenschätzung zum Golden Summit-Projekt in Alaska sorgte Freegold zuletzt für Aufmerksamkeit. Die Ressource umfasst nun 17,2 Millionen Unzen in der Kategorie "Indicated" und 11,9 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred". In diesem Jahr stehen weitere Bohrprogramme an. Ziel ist es, Teile der "Inferred"-Ressource in die "Indicated"-Kategorie zu überführen. Außerdem soll bis Jahresende eine Vor-Machbarkeitsstudie veröffentlicht werden. Diese Studie wird erste Daten zur wirtschaftlichen Bewertung des Projekts liefern.

Makrotrends und Minenaktien: Bewegung im Markt

Steigende Schulden, eine straffe Zollpolitik und hohe Inflationsraten sorgen für Rückenwind bei Gold. Die jüngsten Entwicklungen bei Newmont, Tesoro Gold und Freegold zeigen, dass sich die fundamentalen Rahmenbedingungen auch in den Unternehmenskennzahlen widerspiegeln. Der Goldsektor bleibt in Bewegung - auf der politischen Bühne ebenso wie an den Kapitalmärkten.

---?

?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Zölle, Schulden, Inflation - Goldwerte bekommen Rückenwind appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA3564552048,AU0000077208