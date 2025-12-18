Goldaktien entwickelten sich 2025 positiv. Wie geht es weiter für Barrick Mining, Rio2 und Tesoro Gold?

Anzeige / Werbung

Die kräftige Goldrallye des Jahres 2025 hat Produzenten dazu veranlasst, ihre Strategie, Kapitalallokation und regionale Risikopositionierung neu zu bewerten. Die auffälligsten Entwicklungen des Jahres reichen von einer möglichen Konzernumstrukturierung bei einem der größten Branchenakteure über den soliden Baufortschritt einer neuen Mine in Chile bis hin zur zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger für aufstrebende Entwickler. In diesem Umfeld hat Tesoro Gold - dessen El-Zorro-Projekt im Morgans-Research-Bericht ausführlich behandelt wird - aufgrund des Umfangs seines Ressourcenpotenzials sowie seiner Positionierung in einer Region mit steigenden Investitionen erste institutionelle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Barrick erwägt eine Aufspaltung

Der Vorstand von Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) prüft eine Aufteilung in zwei Unternehmen: eines mit Schwerpunkt auf Nordamerika und ein weiteres, das die Vermögenswerte in Afrika und Asien halten würde. Die von Reuters erstmals berichteten Überlegungen umfassen auch einen möglichen Verkauf der afrikanischen Aktivitäten sowie des Reko-Diq-Projekts in Pakistan, sobald die Finanzierung gesichert ist. Die Beratungen spiegeln die Sorge der Investoren über geopolitische Risiken und eine jahrelange Underperformance gegenüber Wettbewerbern wider - trotz einer kräftigen Erholung im Jahr 2025.

Das Unternehmen hat in Mali mit Streitigkeiten zu kämpfen, wo die Behörden zu Jahresbeginn Gold beschlagnahmten, die Kontrolle über die Loulo-Gounkoto-Mine übernahmen und Mitarbeiter festnahmen. Diese Ereignisse führten zu einer Abschreibung von 1 Mrd. USD und verstärkten die Forderungen nach einer Neugewichtung des Portfolios. Das Management hat signalisiert, den Fokus wieder stärker auf Nevada zu richten, unter Verweis auf den langfristigen Wert der unerschlossenen Fourmile-Lagerstätte und deren strategische Bedeutung. Die Neuausrichtung hat bereits zu Ratinganhebungen geführt.

Neue Angebotsquellen in Chile entstehen

Chile entwickelt sich zu einer interessanten Region für neue Goldproduktion. Das Fenix-Gold-Projekt von Rio2 (ISIN: CA7672171021) erreichte bis Ende des dritten Quartals 2025 einen Baufortschritt von 63% und liegt weiterhin im Plan für die erste Produktion im Januar 2026. Der Fortschritt verläuft stetig: Beschaffungspositionen sind gesichert, die wichtigsten Erdarbeiten sind weit vorangeschritten, und die Erzaufhaldung für die Inbetriebnahme hat begonnen.

In den elf Monaten seit November 2024 wurden nahezu 1,9 Mio. Arbeitsstunden registriert, bei gleichzeitig engmaschiger Überwachung der Sicherheitskennzahlen durch das Management. Der Abbau begann im August, und bis zum dritten Quartal waren insgesamt 87.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,45 g/t auf Halde gelegt worden. Dieses Material bildet die Grundlage für die Hochlaufphase vor dem ersten Goldguss.

Tesoro Gold gewinnt an Dynamik

Die Position von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in der chilenischen Atacama-Region steht zunehmend im Fokus. Laut einem aktuellen Morgans-Bericht beherbergt Tesoros El-Zorro-Projekt die 1,5-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera innerhalb eines 570 km² großen Konzessionsgebiets und profitiert von Straßen-, Wasser- und Stromanbindung.

Die Analyse unterstreicht den Distriktmaßstab der Geologie und verweist auf zahlreiche ungetestete Intrusionen entlang eines 20 km langen mineralisierten Korridors. Laufende Explorationsprogramme umfassen Erweiterungs-, Infill- und Entdeckungsbohrungen - insgesamt über 38.000 Bohrmeter -, um die Ressource zu verfeinern und die Vertrauensstufe zu erhöhen.

Die Bewertungsanalyse ordnet den Großteil des risikogewichteten Werts von Tesoro der Lagerstätte Ternera zu, gestützt durch einen Minenplan von über 1 Mio. Unzen und ein angestrebtes Produktionsprofil von mehr als 100.000 Unzen pro Jahr. Kostenvorteile - etwa geringe Höhenlage, minimale Vorab-Abraumbewegung und Nähe zu bestehender Infrastruktur - sind zentrale Punkte des Berichts. Gleiches gilt für das Explorationspotenzial bei La Brea und Peña Blanca, wo erste Probenahmen vielversprechende Gehalte gezeigt haben. Die Aktie von Tesoro hat sich im Laufe des vergangenen Jahres trotz Volatilität deutlich erholt, wird jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern weiterhin mit einem Abschlag gehandelt, etwa gemessen am EV je Ressourcenunze oder am Kurs-NAV-Verhältnis.

Ein sich wandelndes Anlageumfeld

Das Zusammenspiel aus Barricks strategischer Neuausrichtung, Rio2s bevorstehender Produktionsaufnahme und Tesoros wachsender Explorationsdynamik verdeutlicht einen Sektor, der sich an nachhaltig hohe Goldpreise und veränderte regionale Rahmenbedingungen anpasst. Größere Produzenten scheinen bestrebt, ihre Portfolios zu verschlanken, während Entwickler mit klaren Entwicklungspfaden und stabilen Rechtsgebieten verstärkt Aufmerksamkeit erhalten.

Für Anleger, die die nächste Phase des Zyklus beurteilen, rückt Chile als Rechtsraum mit verstärkten Kapitalzuflüssen in den Vordergrund. In diesem Umfeld positionieren sich Tesoros frühe Skalierung und die sich ausweitende geologische Ausdehnung als Faktoren, die das Unternehmen zu einem potenziell wichtigen Namen im Wettbewerb um langfristiges Wachstum machen.

