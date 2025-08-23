Die Wettbewerbshüter des Landes haben gegen den Energieversorger Enel X und seine Tochtergesellschaft Enel X Way Italia ein Bußgeld in Höhe von 2,3 Millionen Euro verhängt - wegen Missbrauchs ihrer beherrschenden Stellung auf dem Markt für Ladeinfrastruktur. Im Frühjahr 2023 wurde bekannt, dass die nationale Kartellbehörde AGCM eine Untersuchung gegen Enel, den größten Energieversorger Italiens, wegen möglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
