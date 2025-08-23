Die The Payments Group Holding (DE000A1MMEV4) befindet sich in einer entscheidenden Phase. CEO Christoph Gerlinger spricht im Podcast *NebenwerteWelt im Gespräch* über die wichtigsten Meilensteine und die Zukunft des Fintech-Unternehmens. Bluecode-Kooperation als Wachstumstreiber: Mit der Kooperation mit Bluecode erhält die Gruppe Zugang zu über 160 Millionen Akzeptanzstellen. Besonders spannend: Die maltesische Tochter mit E-Geld-Lizenz ermöglicht die Anbindung von Banken und Händlern, die bislang außen vor blieben. Stablecoins im Fokus: Ein weiterer Meilenstein ist die Prüfung eigener Stablecoins. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt