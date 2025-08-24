Die Deutsche Bank hat Mitte des Monats das Kursziel von 16,00 Euro und die Kaufempfehlung für die "international tätige Handelsgruppe" bestätigt. Im kurzfristigen Bereich liegt ein schöner Aufwärtstrend vor, bei einer Fortsetzung könnte die am 21. März gerissene Abwärtslücke bei 14,29 Euro geschlossen werden. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger Einstiegskurs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.