Der Dax beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten liegend. Die starke Performance der US-Indizes stützte den deutschen Leitindex. Die US-Indizes wiederum reagierten fast schon euphorisch auf die Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Die Aussicht auf sinkende Zinsen trieb sie an. Das half auch dem Dax. Doch die Blicke richten sich bereits auf die anstehende Handelswoche. Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
