PTA-News: Aktien Global News: Stardust Solar glänzt mit starkem Q2 - Margen steigen, Franchise-Netzwerk wächst

Aktien Global News: Stardust Solar glänzt mit starkem Q2 - Margen steigen, Franchise-Netzwerk wächst

Frankfurt, 24.08.2025 (pta000/24.08.2025/08:30 UTC+2)

Stardust Solar hat im zweiten Quartal 2025 gezeigt, wie stark das Geschäft des kanadischen Solar-Franchisegebers Fahrt aufgenommen hat. Die Gesellschaft meldete für die ersten sechs Monate des Jahres einen Umsatz von 2,21 Millionen US-Dollar - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders bemerkenswert: Der Bruttogewinn legte um satte 84 Prozent auf 1 Million US-Dollar zu. Die Marge kletterte damit von 28 auf 45 Prozent.

Rückenwind durch Skaleneffekte

Das Unternehmen führt den Sprung bei der Profitabilität vor allem auf Skaleneffekte seines Franchise- und Trainingsmodells sowie konsequente Kostenkontrolle zurück. Und die Dynamik setzt sich auch im Neugeschäft fort: Der Projekt-Backlog - also die Summe der noch nicht realisierten Aufträge - erhöhte sich im Quartal um 69 Prozent auf 2,52 Millionen US-Dollar. Auf Jahressicht summiert sich der Auftragsbestand bereits auf 3,2 Millionen US-Dollar - ein Rekordwert für Stardust Solar.

Wachstum auf breiter Front

Auch im Quartalsvergleich zeigt sich eine klare Aufwärtstendenz: Mit 1,21 Millionen US-Dollar lag der Umsatz im zweiten Quartal 21 Prozent über Q1. Besonders erfreulich: Während die Erlöse aus Produktverkäufen um 27 Prozent zulegten, stiegen die Einnahmen aus Schulungen und Prüfungen sogar um 39 Prozent. Franchise-Gebühren wuchsen um 9 Prozent. Gleichzeitig gelang es, die operativen Aufwendungen im Quartal um 13 Prozent zu senken - trotz des Umsatzanstiegs.

Bilanz entlastet, Expansion beschleunigt

Ein Blick auf die Bilanz zeigt ebenfalls positive Entwicklungen: Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen binnen eines Jahres von 594.000 auf 1,28 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank die Gesamtverschuldung seit Jahresbeginn um 36 Prozent auf 1,75 Millionen US-Dollar - vor allem dank der Rückzahlung von Krediten und Wandelanleihen.

Parallel treibt Stardust Solar seine Expansion mit hohem Tempo voran. Das Franchise-Netzwerk wuchs seit Jahresbeginn von 83 auf 96 Gebiete und reicht mittlerweile von Kanada über die USA bis in die Karibik. Bis Ende 2025 will das Unternehmen die Marke von 100 Franchise-Territorien knacken.

Ausblick: Wachstum geht weiter

CEO Mark Tadros zeigte sich entsprechend zufrieden: "Das zweite Quartal 2025 war ein unglaublich starkes Quartal für Stardust Solar. Wir haben ein Umsatzwachstum von 13 % im Jahresvergleich erzielt, den Bruttogewinn nahezu verdoppelt und die Bruttomarge gesteigert, während wir gleichzeitig die Verbindlichkeiten deutlich reduziert und die vierteljährlichen Betriebsausgaben gesenkt haben."

Auch wenn die operativen Kosten im Jahresvergleich höher ausfallen - vor allem wegen Investitionen in Marketing und Franchise-Entwicklung - sieht das Management darin den Motor für nachhaltiges Wachstum.

Für die kommenden Quartale peilt Stardust Solar den weiteren Ausbau des Netzwerks, neue Produktpartnerschaften und den wachsenden Clean-Energy-Bedarf in Nordamerika als Treiber an.

Fazit: Stardust Solar liefert starke Zahlen, verbessert Margen und baut sein Geschäft konsequent aus. Mit dem Rekord-Auftragsbestand und dem dynamischen Franchise-Wachstum sind die Weichen klar auf Expansion gestellt.

Quelle: https://money.tmx.com/en/quote/SUN/news/6866435532534850

Stardust Solar Energy Inc. Land: Kanada/BC ISIN: CA8552811017 https://stardustsolar.com/

