Das Jackson Hole Economic Policy Symposium war in den letzten Jahren für so manche Überraschung gut. Nicht selten ging eine Weichenstellung von der Tagung aus. Und so blickten die Marktakteure auch zuletzt gespannt und gebannt in Richtung Wyoming. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Powell am Freitag wurde aufmerksam verfolgt. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, wenn Powell mit seiner Rede die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt hätte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
