EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Wels, 25.08.2025
Die Premium Food Group aus Deutschland wird Aktionär bei REPLOID Group AG aus Österreich.
Ziel ist die partnerschaftliche Entwicklung von Upcycling Projekten für Nebenströme der Lebensmittelproduktion auf Basis der REPLOID Technologie. Die gemeinsame Initiative fokussiert darauf, Nährstoffkreisläufe innerhalb der Lebensmittelproduktion effizienter zu schließen und damit einen entscheidenden Beitrag für einen effizienten Ressourcenschutz zu leisten.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2187828
