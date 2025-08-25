© Foto: UnsplashUniCredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf 26 Prozent erhöht und steuert bald 29 Prozent an. Damit rückt die Übernahmeschwelle von 30 Prozent näher - ein Machtspiel, das Berlin und das Management alarmiert.UniCredit hat ihren Einfluss bei der Commerzbank wie erwartet weiter ausgebaut. Am Montag teilte die italienische Großbank mit, einen weiteren Teil ihrer Derivate in Aktien umgewandelt zu haben. Damit erhöhte sich der Stimmrechtsanteil auf rund 26 Prozent. In einem nächsten Schritt sollen auch die verbleibenden Finanzinstrumente in Aktien getauscht werden, was UniCredit auf etwa 29 Prozent bringen würde. Ein Überschreiten der 30 Prozent-Schwelle würde automatisch ein offizielles …Den vollständigen Artikel lesen ...
