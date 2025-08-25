Die Aktien von Koenig & Bauer haben im vergangenen Jahr um über 50 % zugelegt - ein Zeichen für verbesserte Fundamentaldaten und zunehmendes Anlegervertrauen. Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2025 bestätigen diesen Trend: Die Umsätze stiegen um 3,5 % auf 550 Mio. EUR, die EBIT-Verluste wurden reduziert, und ein Rekord-Auftragsbestand von 1,1 Mrd. EUR sorgt für hohe Visibilität. Die Prognose des Managements - 1,3 Mrd. EUR Umsatz und 35-50 Mio. EUR EBIT - erscheint erreichbar, unterstützt durch Kosteneinsparungen ("Focus in Action") sowie strategische Initiativen ("AI Empower 25"). Mit führenden Positionen im Bogenoffset, im Spezialdruck und in neuen Wachstumsfeldern (Batteriebeschichtung, Digitaldruck) wird die Equity Story von Koenig & Bauer zunehmend überzeugend. Bei rund 15,00 EUR je Aktie bleibt die Bewertung attraktiv (EV/EBIT ~8,2-8,8x). Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR und sehen Chancen auf Konsens-Anhebungen der Kursziele. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/koenig-bauer-ag





© 2025 AlsterResearch