Enapter produziert einheitliche Elektrolysesysteme, die nach dem Baukastenprinzip zu größeren Modulen kombiniert werden können. Die innovative Anionenaustauschmembran-(AEM)-Elektrolyse ist eine Weiterentwicklung der PEM-Technologien. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Materialkosten zu senken. Enapter hat seinen AEM-Elektrolyseur patentieren lassen, der ein noch kostengünstigeres Verfahren als die herkömmliche AEM nutzt, durch seine einheitliche Form sehr flexibel ist und in Serie produziert werden kann. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 09. September um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Jürgen Laakmann, CEO und mit Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-09-09-14-00/H2O-GR zur Verfügung gestellt.





