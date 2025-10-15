EQS Stimmrechtsmitteilung: Enapter AG

Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



15.10.2025 / 09:14 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Enapter AG Straße, Hausnr.: Bleichenbrücke 9 PLZ: 20354 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200JIZN9JYP440O07

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jeffrey Yass

Geburtsdatum: 17.07.1958

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

CVI Investments, Inc.



5. Datum der Schwellenberührung: 02.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,79 % 1,35 % 6,13 % 30552934 letzte Mitteilung 7,02 % 1,35 % 8,37 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A255G02 0 1462450 0,00 % 4,79 % Summe 1462450 4,79 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call option 29 December 2028 411344 1,35 % Summe 411344 1,35 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Jeffrey Yass % % % Colombus International Holdings, Inc. % % % CVI Holdings II, LLLP % % % CVI Investments, Inc. 4,79 % % 6,13 % - % % % Jeffrey Yass % % % Heights Holdings, Inc. % % % Heights Capital Management, Inc. 4,79 % % 6,13 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Heights Capital Management, Inc., the investment manager and authorized agent of CVI Investments, Inc., has discretionary authority to vote and dispose of the shares held by CVI Investments, Inc.

Datum

14.10.2025





