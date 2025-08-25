Novo Nordisk: Zwischen Wachstumsschub und Gewinnwarnung - Chancen im Gesundheitsmarkt trotz Gegenwind

Novo Nordisk AS (ISIN ADR: US6701002056) kämpft sich zurück: Nach dem Kursrutsch Ende Juli tasten sich die Anteile des dänische Pharmakonzern langsam wieder nach oben. Auslöser des Rückschlags waren eine gekappte Jahresprognose und ein Führungswechsel, die Anleger auf dem falschen Fuß erwischten. Inzwischen zeigt sich der Kurs wieder fester: In der Vorwoche legte der Titel spürbar zu, und am Montagmorgen notiert sie im vorbörslichen US-Handel bei rund 57 US-Dollar.

Novo Nordisk meldete für die ersten sechs Monate des Jahres einen Umsatzanstieg um 16 Prozent in dänischen Kronen beziehungsweise 18 Prozent zum konstanten Wechselkurs auf 154,9 Milliarden DKK (etwa 20,8 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis wuchs im selben Zeitraum sogar überproportional um 25 Prozent (29 Prozent bei konstanten Wechselkursen) auf 72,24 Milliarden DKK, während der Nettogewinn um 22 Prozent auf 55,5 Milliarden DKK zulegte. Die Verwässerten Gewinne je Aktie stiegen von 10,17 DKK auf 12,49 DKK, ein Plus von 23 Prozent. Die Umsätze in den Kernsegmenten Diabetes und Adipositas verzeichneten jeweils kräftige Zuwächse. Insbesondere die Einnahmen aus Adipositas-Medikamenten schossen um 56 Prozent auf rund 38,8 Milliarden DKK (ca. 5,2 Milliarden Euro) hoch. GLP-1-Diabetesmedikamente erhöhten sich moderater um acht Prozent, während seltene Erkrankungen um 14 Prozent wuchsen.

Doch die Euphorie bekam Ende Juli einen Dämpfer: Das Management kappte die Jahresprognose auf ein Umsatzwachstum von acht bis vierzehn Prozent und ein operatives Gewinnplus von zehn bis sechzehn Prozent. Gründe sind eine langsamere Marktdurchdringung in den USA, zunehmender Wettbewerb - insbesondere durch Eli Lilly - sowie der Preisdruck durch "compounded" GLP-1-Präparate.

Strategisch setzt Novo Nordisk auf Innovation: Amycretin (subkutan und oral) geht in Phase drei, CagriSema wird in der REDEFINE-Studie getestet, und eine höhere Wegovy-Dosis ist in der EU eingereicht. Zudem übernahm am 7. August Maziar Mike Doustdar den CEO-Posten. Parallel sichert sich der Konzern seine Marktstellung über ein breites Patentportfolio: Die Kernschutzrechte für Semaglutid reichen in den USA und Europa bis Anfang der 2030er-Jahre, ergänzt durch neue Patente für Dosierungen, Formulierungen und Kombinationstherapien. Damit will Novo Nordisk den Eintritt von Generika verzögern und die Exklusivität seiner Blockbuster verlängern.

Analysten zeigen sich gespalten: Während einige Häuser auf die starke Pipeline und den robusten Patentschutz verweisen, mahnen andere vor zunehmendem Wettbewerbsdruck und regulatorischen Risiken. Das durchschnittliche Kursziel beträgt ca. 65 US-Dollar - was vom aktuellen Niveau ein zweistelliges Aufwärtspotenzial signalisiert, allerdings bei erhöhter Unsicherheit.

Charttechnisch arbeiten sich die ADRs aus der Tiefe nach oben, bleiben jedoch unter zentralen Signallinien. Die einfache zweihundert-Tage-Linie bildet eine entscheidende Hürde im Tageschart. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde würde den Erholungsversuch bestätigen und zusätzlichen Raum für Anstiege eröffnen - mit der Chance, sich in Richtung der Niveaus vor der Kurskorrektur vorzuarbeiten. Auf der Unterseite stützt das Vierjahrestief.

