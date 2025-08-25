Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 15 August 2025 to 21 August 2025
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/08/2025
FR0013230612
360
20.0123
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/08/2025
FR0013230612
745
19.9284
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/08/2025
FR0013230612
4 062
20.3441
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/08/2025
FR0013230612
1 784
20.1238
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/08/2025
FR0013230612
815
19.9383
XPAR
TOTAL
7 766
20.1956
