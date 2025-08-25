Die Aktie von Novo Nordisk präsentiert sich nach der starken Entwicklung zuletzt auch am Montag freundlich. Das Papier kann weitere leichte Zugewinne verzeichnen. Zuletzt erhielt das Papier einen positiven Analystenkommentar. Ein weiterer senkte zwar das Kursziel. Doch auch das neue Kursziel verheißt ordentlich Potenzial für die Aktie.Novo Nordisk hat nach einer ganzen Reihe negativer News in den vergangenen Monaten zuletzt wieder mit einigen positiven Nachrichten punkten können. Zum einen erhielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
