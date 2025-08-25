EQS-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt



25.08.2025 / 14:08 CET/CEST

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt Die Geschäftsentwicklung des Schloss Wachenheim-Konzerns im Geschäftsjahr 2024/25 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) liegt nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen bei den Umsatzerlösen sowie den Ergebnisgrößen unterhalb der zuletzt im Mai 2025 angepassten Prognosen. Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte die Schloss Wachenheim AG in 2024/25 Umsatzerlöse von EUR 447,4 Mio. erwirtschaften, was gegenüber dem Vorjahr (EUR 441,5 Mio.) ein Plus von 1,3 % bedeutet. Die Zahl der verkauften Flaschen - umgerechnet in 0,75 Liter-Flaschen - konnte um 1,2 % auf 224,1 Mio. gesteigert werden (Vorjahr 221,5 Mio. Flaschen). Damit liegt die Absatzentwicklung im Rahmen der bisherigen Erwartungen, die von einer "stabilen bis leicht steigenden" Entwicklung ausgingen. Dagegen wurde das zuletzt prognostizierte Umsatzwachstum in einer Größenordnung von rund 4 % nicht erreicht. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund EUR 27,2 Mio. (Vorjahr EUR 28,2 Mio.). Damit wird der zuletzt kommunizierte Prognosekorridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 31 Mio. bis EUR 33 Mio.) unterschritten. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern beträgt rund EUR 16,2 Mio. (Vorjahr EUR 18,5 Mio.); auch dies liegt unter dem zuletzt kommunizierten Korridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 20 Mio. bis EUR 22 Mio.). Hintergrund dieser Entwicklung ist insbesondere ein unter den Erwartungen liegender Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2024/25 in allen operativen Teilkonzernen (Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa). Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2024/25 ist für den 26. September 2025 geplant. Kontakt: Boris Schlimbach Mitglied des Vorstands Tel. +49 (0)651 9988-200



