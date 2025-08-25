Die Amerikaner träumen nicht mehr den Häusertraum. Sie wollen möglichst viel Nvidia. Kein gutes Zeichen. Wenn ein sehr relevanter Akteur im KI-Sektor öffentlichkeitswirksam davor warnt, dass sich in seinem Sektor Übertreibungen Bahn brechen könnten, dann sollte man genau hinhören. Kein geringer Akteur als Open-AI-CEO Sam Altman sagte zuletzt im Interview mit der Financial Times, dass irrationale Übertreibungen durchaus bestehen oder anstehen könnten. "Der Anteil von Nvidia am S&P 500 beträgt schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research