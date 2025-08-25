SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical") ist ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdiensten für Medizinunternehmen und deren Kliniken. Heute hat das Unternehmen die Ernennung von Dr. Ewen Chee, Gründer von Singapur's führendem Unternehmen für ästhetische Medizin Aesthetic Healthcare Holdings ("AHH"), zum President of AHH and Lead Doctor for Asia Strategy bei der SBC Medical Group bekannt gegeben. In dieser Position wird Dr. Chee die Anwerbung und Schulung von ärztlichem Personal in der Region Asien-Pazifik unterstützen und so die globale Strategie von SBC vorantreiben.

Singapur gilt allgemein als ein vertrauenswürdiger Standort für ästhetische Medizin dank der stabilen medizinischen Infrastruktur und den strengen behördlichen Vorschriften. Das Land zieht aufgrund seiner geografischen Lage Patienten aus Indonesien, Thailand und Vietnam an und hat sich zu einem Zentrum für medizinischen Tourismus entwickelt. So wird Singapur häufig als "Asiatischer Hub für ästhetische Medizin" bezeichnet.

In diesem Umfeld hat Dr. Chee mehr als 20 Jahre klinische Erfahrung gesammelt. Er gilt in Singapur als Pionier der ästhetischen Chirurgie. 1999 hat er The Chelsea Clinic gegründet, die als eine der ersten heimische IPL-Behandlungen eingeführt hat. Er war als internationaler Dozent für mehrere Arten von Füllungen, Lasern, Botox und Liftings tätig. Darüber hinaus war er Co-Chair der Asia-Pacific Thread Lift Meeting (APEM), wo er als Dozent und Sprecher einen internationalen Ruf erlangte. Dr. Chee ist auch ein zertifizierter Arzt der American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), der sein Fachwissen auf zahlreichen internationalen Kongressen und Workshops unter Beweis stellt.

In Zukunft wird SBC das Fachwissen von Dr. Chee und AHH's Markenportfolio nutzen, um eine skalierbare Plattform für die Anwerbung und Schulung von Ärzten in Asien-Pazifik aufzubauen. Gemäß ihrer Mission "Durch medizinische Innovationen zum Glück von Menschen auf der ganzen Welt beitragen" legt die Gruppe die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und weitet ihre führende Position in der globalen ästhetischen Medizin aus.

Über Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd.

AHH hat einen Sitz in Singapur und betreibt Kliniken für ästhetische Medizin, Familienkliniken und Behandlungszentren. Der Gründer Dr. Ewen Chee gilt als einer der Pioniere der ästhetischen Medizin in Singapur. Er ist Co-Chair der ersten Asia Pacific Thread Lift Conference (APEM) und ein vom Board zertifizierter Arzt der American Academy of Aesthetic Medicine. Auf internationalen Konferenzen und Workshops wird er häufig als Sprecher engagiert. In zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen hat er sein Fachwissen und seine Kenntnisse veröffentlicht.

Wichtigste Marken von AHH und Anzahl der Kliniken:

The Chelsea Clinics (2 Standorte) https://chelseaclinic.com.sg/

Gangnam Laser Clinic (1 Standort) https://www.gangnamlaser.com/

SkinGo! (16 Standorte) https://skingo.sg/

Family clinics (2 Standorte)

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, ist Eigentümer von kosmetischen Behandlungszentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (wie sozialen Netzwerken), Personalmanagement (wie Rekrutierung und Schulung), Buchungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchisenehmer-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

